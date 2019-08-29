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В детском выпуске шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ выступят трое детей из Уфы

Добавлено: 29.08.19
Просмотров: 17
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В детском выпуске шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ выступят трое детей из Уфы

1 сентября на ТНТ покажут специальный детский выпуск шоу «ТАНЦЫ», для которого продюсеры проекта отсмотрели тысячи видео-заявок и пригласили на московский кастинг лучших юных танцовщиков со всей страны, сообщает сайт Newsbash.ru

На кастинге наставники вместе с приглашенным членом жюри будут отбирать детей для участия в концерте, в котором дети выступят вместе с подопечными Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.

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Уфу в шоу будут представлять сразу несколько участников: это дуэт Дамира Мугасумова и Адель Шайбаковой, а также Вика Редченко с сольным танцем. Все трое занимаются в студии PROТАНЦЫ у Алены Гуменной – бывшей участницы шоу «ТАНЦЫ», которая поставила ребятам номера для выпуска.

Дамиру 13 лет, он занимается танцами три года, танцует хип-хоп и дэнсхолл.
«Я смотрю шоу «ТАНЦЫ» с первого сезона, любимый номер – дуэт Никиты Орлова и Мигеля. Любимые танцовщики – Виталий Уливанов, Бончинче и Летучий. Перед камерами я буду выступать впервые, но я брал кое-что себе на заметку, когда смотрел шоу. Мне хочется показать себя и поработать с крутыми хореографами. Хочется поближе их узнать» – говорит Дамир. 

Адель полтора года занимается хип-хопом и полтора – дэнсхоллом. Она уже не новичок в съемках:

«Я снималась в клипе у Полины Кобец, певицы из Уфы. В шоу «ТАНЦЫ» мне очень нравятся наставники, я хочу с ними поработать. У Татьяны мне нравится контемп, у Мигеля – хип-хоп, а Егор сам по себе очень добрый и отзывчивый человек» – говорит Адель. 
Вике 8 лет, и уже два года она занимается дэнсхоллом. 
«Любимчиков в шоу у меня нет, мне нравятся все – «ТАНЦЫ» я смотрю с 3 сезона. Я немного волнуюсь перед камерами, но очень хочу получить новый опыт и узнать, как тут все устроено» – делится Вика.
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