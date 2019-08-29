В детском выпуске шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ выступят трое детей из Уфы
Комментарии (0)
Загрузка...
1 сентября на ТНТ покажут специальный детский выпуск шоу «ТАНЦЫ», для которого продюсеры проекта отсмотрели тысячи видео-заявок и пригласили на московский кастинг лучших юных танцовщиков со всей страны, сообщает сайт Newsbash.ru.
На кастинге наставники вместе с приглашенным членом жюри будут отбирать детей для участия в концерте, в котором дети выступят вместе с подопечными Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.
Дамиру 13 лет, он занимается танцами три года, танцует хип-хоп и дэнсхолл.
«Я смотрю шоу «ТАНЦЫ» с первого сезона, любимый номер – дуэт Никиты Орлова и Мигеля. Любимые танцовщики – Виталий Уливанов, Бончинче и Летучий. Перед камерами я буду выступать впервые, но я брал кое-что себе на заметку, когда смотрел шоу. Мне хочется показать себя и поработать с крутыми хореографами. Хочется поближе их узнать» – говорит Дамир.
Адель полтора года занимается хип-хопом и полтора – дэнсхоллом. Она уже не новичок в съемках:
«Я снималась в клипе у Полины Кобец, певицы из Уфы. В шоу «ТАНЦЫ» мне очень нравятся наставники, я хочу с ними поработать. У Татьяны мне нравится контемп, у Мигеля – хип-хоп, а Егор сам по себе очень добрый и отзывчивый человек» – говорит Адель.
Вике 8 лет, и уже два года она занимается дэнсхоллом.
«Любимчиков в шоу у меня нет, мне нравятся все – «ТАНЦЫ» я смотрю с 3 сезона. Я немного волнуюсь перед камерами, но очень хочу получить новый опыт и узнать, как тут все устроено» – делится Вика.
Читайте также
Культура
Cупруги из Уфы Илья и Альмира Дорн выступят в шоу «Танцы» на ТНТ
Культура
В новом выпуске шоу «ПЕСНИ» на ТНТ выступят две артистки из Башкирии
Общество
Фестиваль "Молочная страна" в Уфе обещает очень обширную программу мероприятий
Культура
В Башкирии Ансамблю народного танца имени Файзи Гаскарова исполнилось 80 лет
Культура
В Уфе прошел кастинг конкурса красоты «Хылыукай - 2019»
Общество
В Уфе состоялся концерт «Созвездие талантов»
Культура
Жителей Кумертау покажут на Первом канале в телепроекте «Играй, гармонь любимая!»
Культура
В Бирском районе прошел II открытый фестиваль бардовской песни «Серебряные струны»