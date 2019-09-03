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В Бураевском районе открылся Сельский многофункциональный культурный центр

Добавлено: 03.09.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Бураевский район
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В Бураевском районе открылся Сельский многофункциональный культурный центр

В Бураевском районе республики состоялась презентация Сельского многофункционального культурного центра. Объект попал в число победителей партийного проекта «Культура малой Родины», сообщает сайт Newsbash.ru.

Благодаря проекту приобретены театральные кресла, одежда сцены, автобус «ГАЗель» на 16 пассажирских мест, проекционный экран и проектор, современное звуковое и световое оборудование, ноутбук, сценические костюмы. Общая сумма на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы составила 4,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 3,4 млн рублей, из бюджета Республики Башкортостан 467 тысяч рублей, из местного бюджета выделены 205 тысяч. Наряду с обновлением материальной базы, проведены работы по ремонту внутренних помещений и внешнего облика здания СМФК. Из районного бюджета на эти цели выделены 375,5 тысячи рублей. Стены фойе обшиты МДФ панелями, реконструирован зрительный зал: для сцены установлены лестницы, в задней части размещены помещения для звукооператора, костюмерная, реквизитная, заменена дверь запасного выхода. Проведена частичная штукатурка фасада, стен и покраска здания СМФК, сообщили в отделе культуры администрации района.

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В мероприятии принял участие глава администрации Бураевского района Рустам Исхаков. Он отметил важность деятельности учреждений культуры и выразил надежду, что и в будущем в здании клуба будут проходить яркие, масштабные мероприятия с участием большого количества участников и зрителей, а клуб сохранит свое звание любимого и популярного места жителей всех возрастов села.

В это же день были вручены награды победителям муниципального этапа ежегодного фестиваля-конкурса на лучшую модель духовно-нравственного развития и гражданско-патриотического воспитания в социокультурном пространстве РБ «За честь Республики». Для участников праздника творческие коллективы Бураевского СМФК и РДК им. Р. Галиевой подготовили концертную программу.

Проект «Культура малой Родины» направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры, призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований.

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