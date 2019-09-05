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В Башкирии талантливая молодежь в области культуры и искусства получит материальную поддержку

Добавлено: 05.09.19
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Рубрика: Общество / Культура
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В Башкирии талантливая молодежь в области культуры и искусства получит материальную поддержку

В Башкирии учредили грант на поддержку талантливой молодежи в области музыкального, театрального, изобразительного и хореографического искусства. Соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Согласно документу, размер ежегодного гранта главы РБ составляет 50 млн рублей. Правительству региона поручено утвердить порядок предоставления выплат и проконтролировать их целевое использование, утвердить состав комиссии по проведению конкурса на соискание гранта, а также определить источники финансирования расходов.
«Указ вступает в силу со дня его подписания», – отмечено в указе.
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