В Башкирии талантливая молодежь в области культуры и искусства получит материальную поддержку
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В Башкирии учредили грант на поддержку талантливой молодежи в области музыкального, театрального, изобразительного и хореографического искусства. Соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Указ вступает в силу со дня его подписания», – отмечено в указе.
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