На Первом канале покажут передачу «Играй, гармонь любимая!» в Кумертау
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На Первом канале в передаче «Играй, гармонь любимая!» покажут IV Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий спас», который прошел в Кумертау. Эфиры передачи — 21 и 28 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.
Съемки популярной телепрограммы состоялись еще в сентябре 2018 года. В Кумертау прибыли сын и дочь основателя программы Геннадия Заволокина — Анастасия и Захар. Коллективы и исполнители, которые приняли участие в съемках программы, были отобраны на предварительных прослушиваниях. В Кумертау их оказалось больше полусотни.
Цикл передач «Играй, гармонь любимая!» существует на Первом канале с 1986 года. Авторы программы путешествуют по стране и показывают неповторимые уголки России, поразительное многообразие народных талантов, уникальные особенности самобытного регионального фольклора.
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