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На Первом канале покажут передачу «Играй, гармонь любимая!» в Кумертау

Добавлено: 13.09.19
Просмотров: 62
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Кумертау
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На Первом канале покажут передачу «Играй, гармонь любимая!» в Кумертау

На Первом канале в передаче «Играй, гармонь любимая!» покажут IV Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий спас», который прошел в Кумертау. Эфиры передачи — 21 и 28 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.

Съемки популярной телепрограммы состоялись еще в сентябре 2018 года. В Кумертау прибыли сын и дочь основателя программы Геннадия Заволокина — Анастасия и Захар. Коллективы и исполнители, которые приняли участие в съемках программы, были отобраны на предварительных прослушиваниях. В Кумертау их оказалось больше полусотни.

Жителей Кумертау покажут на Первом канале в телепроекте «Играй, гармонь любимая!»

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Жителей Кумертау покажут на Первом канале в телепроекте «Играй, гармонь любимая!»
Фестиваль «Казачий спас» нацелен на единение и развитие сотрудничества общественных казачьих объединений в разных направлениях. В 2018 году на фестиваль прибыли 500 участников: творческие коллективы и исполнители из Казахстана, ЯНАО, Самарской, Пензенской, Челябинской, Оренбургской областей, городов и районов Башкортостана. Завершился фестиваль церемонией награждения победителей и гала-концертом. Восторг у зрителей вызвало выступление ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка» с участием Анастасии и Захара Заволокиных, сообщили в городской администрации.

Цикл передач «Играй, гармонь любимая!» существует на Первом канале с 1986 года. Авторы программы путешествуют по стране и показывают неповторимые уголки России, поразительное многообразие народных талантов, уникальные особенности самобытного регионального фольклора.
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