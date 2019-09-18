Владимири Спиваков получил орден Салавата Юлаева
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Радий Хабиров поздравил народного артиста СССР и Башкортостана, художественного руководителя Национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова с 75-летием, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Также Хабиров наградил юбиляра орденом Салавата Юлаева.
«Мы счастливы, что Вы у нас есть! Спасибо Вам за это», – сказал Хабиров.
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