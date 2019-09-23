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В Москве завершились Дни Республики Башкортостан

Добавлено: 23.09.19
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Рубрика: Общество / Культура
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В Москве завершились Дни Республики Башкортостан

Масштабно прошли на этой неделе Дни Башкортостана в российской столице, которые посвятили празднованию 100-летия образования республики. Приняты ряд ключевых решений о развитии межрегиональных отношений, открылся Башкирский культурный центр, а кульминацией стал концерт мастеров искусств республики в амфитеатре парка «Зарядье», расположенного в шаговой доступности от Кремля, сообщает сайт Newsbash.ru.


Все достояние культуры Башкортостана – в исполнении знаменитого танцевального ансамбля имени Файзи Гаскарова. Именно с их концерта начались Дни Башкортостана в Москве. Столица России стала первым пунктом масштабного гастрольного турне по стране. На столичной сцене гаскаровцы представили танцы из золотого фонда: «Зарифа», «Гульназира», «Семь девушек» и премьеру – танец со знаковым названием «Русь».

Рим Абдульманов, репетитор по балету, заслуженный артист России, народный артист Башкортостана:
«Программа у нас составлена – танцы народов России и мира. Так, начиная с 1939 года, у нас проживает более 160 национальностей. В наших танцах показать все национальной нашей республики».
Такой же насыщенной стала и деловая часть Дней Башкортостана в Москве. При поддержке Правительства Москвы состоялись круглые столы для обсуждения ключевых социальных вопросов. Так, на одной из встреч с участием госкорпорации ВЭБ РФ обсудили детали сотрудничества по строительству межвузовского кампуса в Уфе. Также обсуждались вопросы о лучших практиках в сфере занятости, бережливых технологиях в здравоохранении, инструментах поддержки некоммерческих организаций. Власти Москвы эту неделю характеризуют коротко, но емко.

Виталий Сучков, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы:
«Могу сказать: очень успешно. И деловая программа, и культурная».
Одним из пунктов программы стал и круглый стол, посвященный Фольклориаде-2020. Летом следующего года в республику прибудут 85 стран-участниц международного фестиваля народного творчества. Это станет рекордом и в истории Фольклориады, и в истории России. В последний раз подобное принимала Москва в далеком 1988 году.

Тамара Пуртова, директор ГРДНТ им. В.Поленова, президент национальной секции CIOFF России:
«Там три тысячи артистов-любителей, сохранителей фольклора народного искусства, это будут музыканты, танцоры, в делегации будут обязательно мастера-ремесленники. И вся территория Башкортостана будет охвачена этим событием».
Кульминацией всех торжеств стал концерт в парке «Зарядье», расположенный в шаговой доступности от Кремля. На этой площадке объявили об открытии Башкирского культурного центра, который, как ожидается, станет центром притяжения и местом силы для всех, чья малая родина – Башкортостан.

Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан:
«В этом году реализуя грант Главы Башкортостана, мы предусмотрели для наших активных курултаев в субъектах материальный фонд поддержки. В топе запросов, с которыми к нам обращаются регионы, национальные костюмы».

Лилия Гумерова, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре:

«Праздник – это и повод для радости, гордости, время подвести итоги и, конечно, наметить планы на будущее. Везде видим улыбки и большой интерес».
Отмечая 100-летие образование Башкортостана, гости обсуждали и то, каким будет следующий век для региона. Российский оперный певец Аскар Абразаков, который также участвовал в грандиозном концерте в «Зарядье», указал: вектор в юбилейный для Башкортостана 2019 год задан.

Аскар Абдразаков, российский оперный певец, народный артист Башкортостана, солист Мариинского театра:
«Мы сильны тем, что идем вперед и никогда не останавливаемся. За сильный Башкортостан! Алга, Башкортостан!».
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