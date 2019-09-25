Аскар Абдразаков назначен худруком Башкирского театра оперы и балета

Новым художественным руководителем Башкирского театра оперы и балета стал российский оперный певец и народный артист республики Аскар Абдразаков сообщает сайт Newsbash.ru.



родился в 1969 году в семье художницы и режиссера. Выпускник Уфимского государственного института искусств. С 1991 года является солистом Башкирского театра оперы и Балета. Один из ведущих солистов Мариинского театра. С 2010 по 2011 год был министром культуры Башкирии. В марте текущего года стал советником руководителя республики Радия Хабирова по культуре и искусству. В июле получил орден Салавата Юлаева.