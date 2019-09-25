Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Аскар Абдразаков назначен худруком Башкирского театра оперы и балета

Аскар Абдразаков назначен худруком Башкирского театра оперы и балета

Добавлено: 25.09.19
Просмотров: 27
Рубрика: Общество / Культура
Комментарии (0)
Загрузка...
Аскар Абдразаков назначен худруком Башкирского театра оперы и балета

Новым художественным руководителем Башкирского театра оперы и балета стал российский оперный певец и народный артист республики Аскар Абдразаков сообщает сайт Newsbash.ru.

Аскар Абдразаков назначен советником Главы Башкортостана по культуре и искусству

Читайте также:

Аскар Абдразаков назначен советником Главы Башкортостана по культуре и искусству
Аскар Абдразаков родился в 1969 году в семье художницы и режиссера. Выпускник Уфимского государственного института искусств. С 1991 года является солистом Башкирского театра оперы и Балета. Один из ведущих солистов Мариинского театра. С 2010 по 2011 год был министром культуры Башкирии. В марте текущего года стал советником руководителя республики Радия Хабирова по культуре и искусству. В июле получил орден Салавата Юлаева.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Москве завершились Дни Республики Башкортостан
Культура
В Москве завершились Дни Республики Башкортостан
В Ишимбайском районе пройдет Республиканский праздник «Торатау йыйыны»
Культура
В Ишимбайском районе пройдет Республиканский праздник «Торатау йыйыны»
Аскар Абдразаков назначен советником Главы Башкортостана по культуре и искусству
Культура
Аскар Абдразаков назначен советником Главы Башкортостана по культуре и искусству
В Уфе будет установлен памятник Рудольфу Нуриеву
Культура
В Уфе будет установлен памятник Рудольфу Нуриеву
Брюс Уилллис посетил выступление оперного певца из Башкирии Ильдара Абдразакова
Это интересно
Брюс Уилллис посетил выступление оперного певца из Башкирии Ильдара Абдразакова
В Москве на 84 году жизни скончался Сергей Юрский
Общество
В Москве на 84 году жизни скончался Сергей Юрский
По инициативе Радия Хабирова киностудия «Башкортостан» будет носить имя Амира Абдразакова
Культура
По инициативе Радия Хабирова киностудия «Башкортостан» будет носить имя Амира Абдразакова
В Уфе загорелось помещение Башгосдрамтеатра
Происшествия
В Уфе загорелось помещение Башгосдрамтеатра
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: