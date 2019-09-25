Аскар Абдразаков назначен худруком Башкирского театра оперы и балета
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Новым художественным руководителем Башкирского театра оперы и балета стал российский оперный певец и народный артист республики Аскар Абдразаков сообщает сайт Newsbash.ru.
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