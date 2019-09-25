Стали известны дни празднований Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2020 году в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на днях подписал постановление о датах проведения главных мусульманских праздников в 2020 году, сообщает сайт Newsbash.ru.



Согласно документу, Ураза-байрам будет отмечаться 24 мая, а Курбан-байрам – 31 июля.



Напомним, летом этого года был опубликован производственный календарь на 2020 год с указанием всех выходных, праздничных и сокращенных дней. В новом году жители Башкирии отдохнут всего 120 дней.

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