Стали известны дни празднований Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2020 году в Башкирии
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Глава Башкирии Радий Хабиров на днях подписал постановление о датах проведения главных мусульманских праздников в 2020 году, сообщает сайт Newsbash.ru.
Согласно документу, Ураза-байрам будет отмечаться 24 мая, а Курбан-байрам – 31 июля.
Напомним, летом этого года был опубликован производственный календарь на 2020 год с указанием всех выходных, праздничных и сокращенных дней. В новом году жители Башкирии отдохнут всего 120 дней.
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