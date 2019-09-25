Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Стали известны дни празднований Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2020 году в Башкирии

Стали известны дни празднований Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2020 году в Башкирии

Добавлено: 25.09.19
Просмотров: 103
Рубрика: Общество / Культура
Комментарии (0)
Загрузка...
Стали известны дни празднований Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2020 году в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на днях подписал постановление о датах проведения главных мусульманских праздников в 2020 году, сообщает сайт Newsbash.ru.

Согласно документу, Ураза-байрам будет отмечаться 24 мая, а Курбан-байрам – 31 июля.

Напомним, летом этого года был опубликован производственный календарь на 2020 год с указанием всех выходных, праздничных и сокращенных дней. В новом году жители Башкирии отдохнут всего 120 дней.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Уфе накануне Курбан-байрам сбежал жертвенный баран
Это интересно
В Уфе накануне Курбан-байрам сбежал жертвенный баран
Курбан-байрам 2019 в Уфе: дата и места проведения праздника
Общество
Курбан-байрам 2019 в Уфе: дата и места проведения праздника
Календарь на 2020 год с праздниками: как будем отдыхать на следующий год
Общество
Календарь на 2020 год с праздниками: как будем отдыхать на следующий год
Стала известна дата празднования Ураза-байрам в Башкирии
Культура
Стала известна дата празднования Ураза-байрам в Башкирии
В какие дни жители Башкирии будут отдыхать в 2019 году
Общество
В какие дни жители Башкирии будут отдыхать в 2019 году
В 2019 году у жителей Башкирии станет больше выходных
Общество
В 2019 году у жителей Башкирии станет больше выходных
Экстренные службы Уфы работают в режиме повышенной готовности
Общество
Экстренные службы Уфы работают в режиме повышенной готовности
В Уфе 15 июня пройдет «Ураза-байрам»
Общество
В Уфе 15 июня пройдет «Ураза-байрам»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: