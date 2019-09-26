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В Уфе пройдет всероссийская акция «Культурный выходной»

Добавлено: 26.09.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В Уфе пройдет всероссийская акция «Культурный выходной»

В этот день художественный музей имени М. В. Нестерова на весь день откроет свои двери для всех желающих, сообщают организаторы, сообщает сайт Newsbash.ru.


Жители и гости Уфы смогут бесплатно посетить выставки русского и зарубежного фарфора, постоянные экспозиции русской живописи XVIII–XIX веков, произведений Михаила Нестерова и Давида Бурлюка Александра Тюлькина, Анатолия Лежнева и Алексея Храмова, подготовленные к 100-летию образования Республики Башкортостан.

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По словам представителей благотворительного фонда «Система» - главного организатора акции - «Культурный выходной» в Уфе станет началом масштабного благотворительного социокультурного фестиваля «Система Fest», который пройдет с 29 сентября по 10 октября еще в четырех городах Башкирии: Благовещенске, Бирске, Ишимбае и Мелеузе.

Интересная часть «Культурного выходного» — интерактивная программа: экскурсии, мастер-классы и лекции для детей и взрослых, на которых гости акции смогут узнать об основных направлениях современного искусства, а также познакомиться с особенностями древнерусской живописи.

В этот день на мастер-классах уфимцы смогут научиться рисовать растительными красками по древневосточной технике «Эбру», попробуют создать своими руками картину из шерсти или керамическое панно, брошь из фоамирана или открытку в технике «скрапбукинг».

Завершится «Культурный выходной» концертом классической музыки «От Баха до неоклассики», в котором примут участие лауреаты и победители международных и всероссийских конкурсов.

Как рассказал директор музея, заслуженный художник РФ Айрат Терегулов, все мероприятия будут бесплатными. Их расписание можно посмотреть на сайте. Нестеровский музей был выбран местом проведения «Культурного выходного» неслучайно: «Организаторы оценили нашу работу: творческие вечера, мастер-классы, экскурсии, богатый художественный фонд и решили, что акция должна состояться именно у нас», - уточни А. Терегулов, - такого формата взаимодействия с посетителями нет больше ни в одном музее республики», - заверил он.

К слову, впервые акция была проведена в ноябре 2017 года. За эти годы к ней присоединились более 20 крупнейших музеев страны и собрали более 80 тысяч человек. В прошлом году проект получил поддержку департамента музеев минкультуры России.

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