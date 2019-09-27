В Башкирии до 2024 года планируют построить десять детских школ искусств
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К 2024 году в Башкирии будут построены 10 новых детских школ искусств. Об этом на правительственном брифинге по стратегическим направлениям социально-экономического развития республики заявила министр культуры РБ Амина Шафикова, сообщает сайт Newsbash.ru.
«С каждым годом увеличивается количество школьников, в связи с этим наступает огромная напряженность в плане их обучения в детских школах искусств. До 2024 года запланировано построить 10 школ искусств и увеличить количество обучающихся в них до 55 тысяч. Сейчас у нас 47 тысяч обучающихся», — пояснила министр.
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