Жительница Уфы выступила в шоу "Танцы" на ТНТ в костюме курицы
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Накануне 25-летняя жительница Уфы шокировала всю страну своим эпатажным видом. Девушка приехала на шоу «Танцы» с целью пройти во второй тур и выбрала весьма необычный образ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Заветное слово «Да» Ксения услышала только от одного из жюри, но этого достаточно, чтобы пройти во второй тур.
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