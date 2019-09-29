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Жительница Уфы выступила в шоу "Танцы" на ТНТ в костюме курицы

Добавлено: 29.09.19
Просмотров: 29
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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Жительница Уфы выступила в шоу "Танцы" на ТНТ в костюме курицы

Накануне 25-летняя жительница Уфы шокировала всю страну своим эпатажным видом. Девушка приехала на шоу «Танцы» с целью пройти во второй тур и выбрала весьма необычный образ, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Ксения Максимова, выступающая под псевдонимом Ksu Maх,вышла на сцену в кожаном белье красного цвета и маске курицы. Уфимка представила жюри танец в стиле Dancehall Queen’s Style, который включает в себя откровенные и довольно дерзкие движения тела. К чему была маска курицы – остается загадкой.

Заветное слово «Да» Ксения услышала только от одного из жюри, но этого достаточно, чтобы пройти во второй тур.

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