Жители Белорецкого района рассказали, как проходили съемки фильма "Сестренка" в селе Новохасаново

22 сентября в Уфе состоялся премьерный показ фильма «Сестрёнка» по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Съемки проходили в селе Новохасаново Белорецкого района Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.





Для проекта под руководством художника-постановщика фильма Вячеслава Виданова декораторы отстроили точные копии домов 1940-х годов. Снимал фильм российский актер и режиссер Александр Галибин.

«Фильм «Сестренка» снимали в одной из живописных деревень нашего района, которая тогда ничем не отличалась от остальных. Сейчас деревня Новохасаново заполнена туристами, которые после выхода картины хлынули сюда, чтобы увидеть красоту нетронутой природы. Поклонники фильма могут отправиться в «съемочную», там теперь своего рода «музей» той деревни из фильма. Съемочной группе пришлось ездить в нашу деревню четыре раза, чтобы отснять разные времена года. Для эпизода на площадку привезли и построили целую старую деревню, по всему району собирали технику, старую посуду, столы, стулья», — рассказывает жительница деревни Юлия М.

«Съемочная группа привезла большое количество аппаратуры и просила все время тишины», — говорят очевидцы.

«Посетили презентацию фильма «Сестренка», не ожидали, что фильм получится настолько душевным. Маленькие актеры исполнили свои роли на высшем уровне. Мы любовались природой своего родного края и гордость наполняла нашу грудь».

«Строили при нас: из свежих досок построили сани, потом покрасили под старину «морилкой». Очень правдоподобно. Снимали реку Инзер, скалы, горы. На съемках было интересно: мы же в первый раз. Нас одевали, сначала нам одежда не приглянулась — серая, под стать времени. По постановке художника как должно быть, так уж и одевались. Разрешали и свою одежду. Но у меня под съемки подходил свой наряд — был камзол моей бабушки и красивый, вышитый фартук, я сама сшила себе платье. Макияж был специфический: темноватый и серый. Военное и рабочее время все-таки. Но в фильме все органично вышло. Во время объявления победы, жители деревни собирались за один стол с угощениями. Старались, чтобы было много национальных блюд. Здесь уже одевали нас в яркие цвета, в старинные башкирские одежды. Одежда моей бабушки подходила, и я была в ней. Съемки были длительные. Возвращались даже в час ночи домой. Режиссер много с нами общался, мы видели, как он хорошо обращался с детьми, с любовью и всегда подбадривал. Наш народный театр «Зильмардак» был кстати. Впечатления на всю жизнь. Во время съемок все сблизились и фильм получился душевный», — рассказывает участвовавшая в съемках жительница села Инзер Рафида Г.





Жители Новохасаново отмечают, что столько машин одновременно в деревне они не видели.Принимавшая участие в съемках Таслима Г. делится впечатлениями:Жители рассказали, как строили «старую» деревню на съемочной площадке.

Выпуск кинокартины «Сестренка» приурочен к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Прокатом киноленты занимается компания Walt Disney.

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