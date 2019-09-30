Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Жители Белорецкого района рассказали, как проходили съемки фильма "Сестренка" в селе Новохасаново

Жители Белорецкого района рассказали, как проходили съемки фильма "Сестренка" в селе Новохасаново

Добавлено: 30.09.19
Просмотров: 45
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Белорецкий район
Комментарии (0)
Загрузка...
Жители Белорецкого района рассказали, как проходили съемки фильма "Сестренка" в селе Новохасаново

22 сентября в Уфе состоялся премьерный показ фильма «Сестрёнка» по повести Мустая Карима «Радость нашего дома». Съемки проходили в селе Новохасаново Белорецкого района Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.


Для проекта под руководством художника-постановщика фильма Вячеслава Виданова декораторы отстроили точные копии домов 1940-х годов. Снимал фильм российский актер и режиссер Александр Галибин.

Российский актер Александр Галибин снимает в Башкирии фильм по повести Мустая Карима

Читайте также:

Российский актер Александр Галибин снимает в Башкирии фильм по повести Мустая Карима
«Фильм «Сестренка» снимали в одной из живописных деревень нашего района, которая тогда ничем не отличалась от остальных. Сейчас деревня Новохасаново заполнена туристами, которые после выхода картины хлынули сюда, чтобы увидеть красоту нетронутой природы. Поклонники фильма могут отправиться в «съемочную», там теперь своего рода «музей» той деревни из фильма. Съемочной группе пришлось ездить в нашу деревню четыре раза, чтобы отснять разные времена года. Для эпизода на площадку привезли и построили целую старую деревню, по всему району собирали технику, старую посуду, столы, стулья», — рассказывает жительница деревни Юлия М.
Жители Новохасаново отмечают, что столько машин одновременно в деревне они не видели.
«Съемочная группа привезла большое количество аппаратуры и просила все время тишины», — говорят очевидцы.
Принимавшая участие в съемках Таслима Г. делится впечатлениями:
«Посетили презентацию фильма «Сестренка», не ожидали, что фильм получится настолько душевным. Маленькие актеры исполнили свои роли на высшем уровне. Мы любовались природой своего родного края и гордость наполняла нашу грудь».
Жители рассказали, как строили «старую» деревню на съемочной площадке.
«Строили при нас: из свежих досок построили сани, потом покрасили под старину «морилкой». Очень правдоподобно. Снимали реку Инзер, скалы, горы. На съемках было интересно: мы же в первый раз. Нас одевали, сначала нам одежда не приглянулась — серая, под стать времени. По постановке художника как должно быть, так уж и одевались. Разрешали и свою одежду. Но у меня под съемки подходил свой наряд — был камзол моей бабушки и красивый, вышитый фартук, я сама сшила себе платье. Макияж был специфический: темноватый и серый. Военное и рабочее время все-таки. Но в фильме все органично вышло. Во время объявления победы, жители деревни собирались за один стол с угощениями. Старались, чтобы было много национальных блюд. Здесь уже одевали нас в яркие цвета, в старинные башкирские одежды. Одежда моей бабушки подходила, и я была в ней. Съемки были длительные. Возвращались даже в час ночи домой. Режиссер много с нами общался, мы видели, как он хорошо обращался с детьми, с любовью и всегда подбадривал. Наш народный театр «Зильмардак» был кстати. Впечатления на всю жизнь. Во время съемок все сблизились и фильм получился душевный», — рассказывает участвовавшая в съемках жительница села Инзер Рафида Г.

Выпуск кинокартины «Сестренка» приурочен к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Прокатом киноленты занимается компания Walt Disney.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Российский актер Александр Галибин снимает в Башкирии фильм по повести Мустая Карима
Культура
Российский актер Александр Галибин снимает в Башкирии фильм по повести Мустая Карима
Фильм "Сестренка" по повести Мустая Карима получил «Золотой Феникс» на кинофестивале в Смоленске
Культура
Фильм "Сестренка" по повести Мустая Карима получил «Золотой Феникс» на кинофестивале в Смоленске
Прокатом военной драмы «Сестрёнка» по повести Мустая Карима займется компания Disney
Культура
Прокатом военной драмы «Сестрёнка» по повести Мустая Карима займется компания Disney
В Башкирии приступили к съемкам фильма «Саптар» рассказывающем об обороне Москвы
Культура
В Башкирии приступили к съемкам фильма «Саптар» рассказывающем об обороне Москвы
Фильму «Вечный зов», съемки которого проходили на территории Башкирской АССР, исполняется 35 лет
Общество
Фильму «Вечный зов», съемки которого проходили на территории Башкирской АССР, исполняется 35 лет
Прототип героя фильма «Офицеры» сыгранного В. Лановым
Общество / Это интересно
Прототип героя фильма «Офицеры» сыгранного В. Лановым
Киноэкспедиция «Дорогами Салавата» провела съемки на Пугачевском валу и в Казанском Кремле
Общество / Культура
Киноэкспедиция «Дорогами Салавата» провела съемки на Пугачевском валу и в Казанском Кремле
Как снимали "В зоне особого внимания"
Это интересно
Как снимали "В зоне особого внимания"
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: