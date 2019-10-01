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Хор бабушек из Куюргазинского района спел под баян и бубен хит Земфиры "Искала"

Добавлено: 01.10.19
Просмотров: 52
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Куюргазинский район
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Хор бабушек из Куюргазинского района спел под баян и бубен хит Земфиры "Искала"

Солистки Чувашского народного ансамбля из Куюргазинского района Башкирии выбрали песню для исполнения не из привычного репертуара. Бабушки сделали кавер на композицию «Искала» известной рок-певицы Земфиры, сообщает сайт Newsbash.ru.


Звезды Куюргазинского района сделали мини-концерт всего за две репетиции, новым мотивам их обучал преподаватель по вокалу. Бабушки признались, что сначала дело шло тяжело, но потом они привыкли. Таким необычным образом солистки пригласили на концерт, который состоится в Башкирской государственной филармонии 8 октября.

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— Мы понимаем, что привлечь внимание искушенного уфимского зрителя очень сложно, и захотелось подать через народный коллектив нечто очень знакомое. Был выбор между Юрием Шевчуком и Земфирой, отдали предпочтение нашей землячке, — рассказал глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов.
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