В Санкт-Петербурге трудятся над созданием памятника Минигали Шаймуратову
Комментарии (0)
Загрузка...
В Санкт-Петербурге идёт работа над созданием памятника Минигали Шаймуратову. Позировал для него артист Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Айбулат Багаутдинов, сообщает сайт Newsbash.ru.
Он показал башкирские танцевальные мужские движения, а скульпторы сделали фотографии и видео, чтобы использовать в дальнейшем. Над проектом трудятся несколько авторов. Это будет конная скульптура на постаменте, где в барельефе отразится история 112-й кавалерийской дивизии.
Читайте также
Культура
В Уфе назначены новые руководители ряда культурных учреждений
Культура
На Советской площади в Уфе появится памятник генералу Шаймуратову
Культура
В Уфе установят памятник командиру 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову
Политика
Радий Хабиров посетил в ДНР места последних сражений и гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова
Культура
В Башкирии Ансамблю народного танца имени Файзи Гаскарова исполнилось 80 лет
Общество
В Санкт-Петербурге появились надгробия депутатов Госдумы принявших пенсионную реформу
Культура
Ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова возглавил Рафис Халимов
Общество
Баймакский и Нуримановский районы представят Башкортостан на Всероссийском сабантуе