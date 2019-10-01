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В Санкт-Петербурге трудятся над созданием памятника Минигали Шаймуратову

Добавлено: 01.10.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Культура
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В Санкт-Петербурге трудятся над созданием памятника Минигали Шаймуратову

В Санкт-Петербурге идёт работа над созданием памятника Минигали Шаймуратову. Позировал для него артист Ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Айбулат Багаутдинов, сообщает сайт Newsbash.ru.


Он показал башкирские танцевальные мужские движения, а скульпторы сделали фотографии и видео, чтобы использовать в дальнейшем. Над проектом трудятся несколько авторов. Это будет конная скульптура на постаменте, где в барельефе отразится история 112-й кавалерийской дивизии.

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Художники обратились к танцовщику неслучайно. Ведь Файзи Гаскаров со своим ансамблем не раз выезжал на фронт вместе со 112-й кавдивизией, где артисты выступали перед солдатами.
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