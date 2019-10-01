В Дуванском районе завершили строительство нового культурного центра на 300 мест

В селе Дуван Дуванского района Башкирии завершили строительство нового сельского культурного центра. Стройка выполнена в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», сообщает сайт Newsbash.ru.





Сейчас завершаются отделочные работы и облагораживание прилегающей территории. В скором времени будут завозить мебель.

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В двухэтажном типовом здании на 300 посадочных мест планируется разместить библиотеку, классы детской школы искусств, выставочный зал, кинозал, зал для занятия спортом и многое другое.Нацпроект «Культура» разработан для реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Нацпроект состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».За 6 лет реализации регпроекта «Культурная среда» в республике будет капитально отремонтировано 1 и построено 26 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Национальный проект «Культура» будет исполняться на 3 уровнях: федеральном, региональном и муниципальном, что повысит не только эффективность его реализации, но и дойдет до конечного потребителя – жителей Башкирии.