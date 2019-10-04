В Уфимскую епархию передали на рецензию экземпляр Библии на башкирском языке

В 2021 году выйдет Библия на башкирском языке. Об этом рассказал протоиерей Александр Троицкий – директор Синодальной библиотеки Московского Патриархата имени Святейшего Патриарха Алексия II, заместитель председателя Учебного комитета РПЦ, Председатель Правления Института перевода Библии, сообщает сайт Newsbash.ru.





Встреча отца Александра с Главой Башкортостанской митрополии, Управляющим Уфимской епархией, митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном прошла 2 октября.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Выход Библии на башкирском языке готовится на 2020-й год. Протоирей передал на рецензию в Уфимскую епархию первый экземпляр.Напомним, в 2015 году в Уфимском научном центре РАН был представлен перевод Нового Завета на башкирский язык, который готовился 20 лет. Этот текст можно прослушать и прочитать на сайте Института. Серьезный научный труд получил название «Инжил». Это первый в истории полный перевод этой части Библии на башкирский язык.