В Уфимскую епархию передали на рецензию экземпляр Библии на башкирском языке
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В 2021 году выйдет Библия на башкирском языке. Об этом рассказал протоиерей Александр Троицкий – директор Синодальной библиотеки Московского Патриархата имени Святейшего Патриарха Алексия II, заместитель председателя Учебного комитета РПЦ, Председатель Правления Института перевода Библии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Встреча отца Александра с Главой Башкортостанской митрополии, Управляющим Уфимской епархией, митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном прошла 2 октября.Выход Библии на башкирском языке готовится на 2020-й год. Протоирей передал на рецензию в Уфимскую епархию первый экземпляр.
Напомним, в 2015 году в Уфимском научном центре РАН был представлен перевод Нового Завета на башкирский язык, который готовился 20 лет. Этот текст можно прослушать и прочитать на сайте Института. Серьезный научный труд получил название «Инжил». Это первый в истории полный перевод этой части Библии на башкирский язык.
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