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В центре Уфы музыкант устроил голодовку

Добавлено: 12.10.19
Просмотров: 44
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В центре Уфы музыкант устроил голодовку

Уфимский дирижер и скрипач Рустэм Сулейманов начал недельную голодовку в центре Уфы.

Известно, что музыкант попросил запереть себя в комнате с прозрачной стеной на семь дней. В этом помещении Сулейманов планирует провести целую неделю – все это время он будет играть на скрипке музыку башкирского фольклора. Перфоманс «Куб», по словам самого музыканта, призван привлечь внимание к национальной музыке.

Послушать, как запертый скрипач играет на музыкальном инструменте, можно на территории уфимского «Арт-Квадрата» с 11 по 18 октября. Вход бесплатный.

Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ТАСС
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