В центре Уфы музыкант устроил голодовку

Уфимский дирижер и скрипач Рустэм Сулейманов начал недельную голодовку в центре Уфы.



Известно, что музыкант попросил запереть себя в комнате с прозрачной стеной на семь дней. В этом помещении Сулейманов планирует провести целую неделю – все это время он будет играть на скрипке музыку башкирского фольклора. Перфоманс «Куб», по словам самого музыканта, призван привлечь внимание к национальной музыке.



Послушать, как запертый скрипач играет на музыкальном инструменте, можно на территории уфимского «Арт-Квадрата» с 11 по 18 октября. Вход бесплатный.

Фото: ТАСС