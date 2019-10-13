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Танцор из Уфы Тагир Гиндуллин прошел в следующий этап шоу «Танцы» на ТНТ

Добавлено: 13.10.19
Просмотров: 118
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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Танцор из Уфы Тагир Гиндуллин прошел в следующий этап шоу «Танцы» на ТНТ

24-летний уроженец Уфы Тагир Гиндуллин в третий раз поразил жюри шоу «Танцы» на ТНТ и прошел в следующий этап проекта. Парень не стал уходить от своего привычного стиля брейкинг и смог удивить наставников в лице Егора Дружинина, Мигеля и Татьяны Денисовой.


«У меня мурашки», — призналась Денисова во время просмотра номера уфимца.

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Танцора из столицы Башкирии пропустили в следующий этап, где он с другими участниками поборется за место в командах наставников. Отметим, что телеканал ТНТ в социальных сетях и на видеохостинге назвал Тагира Гиндуллина новым секс-символом шоу «Танцы».

Напомним, уроженец Уфы в третий раз проходит кастинг на танцевальное шоу. Также в списке конкурсов у Тагира Гиндуллина есть проект Первого канала «Танцуй», в жюри которого председательствовала Алла Духова.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ТНТ
Видео: Телеканал ТНТ
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