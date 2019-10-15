В Башкирии начался прием заявок на участие в проекте «Культура малой Родины»

В Башкирии стартовал прием заявок на 2020 год от сельских домов культуры для участия в проекте «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Об этом стало известно в ходе селекторного совещания 15 октября.





Участниками проекта стали 15 сельских домой культуры, общая сумма финансирования составила 56 млн 344 тысячи рублей. На эти средства выполнялся ремонт домов культуры, закупалось световое и звуковое оборудование, костюмы артистов, музыкальные инструменты и многое другое. В следующем году финансирование сохранится на этом же уровне.

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Министр культуры РБ Амина Шафикова сообщила, что заявки необходимо подать до 21 октября. Вся документация есть на сайте Министерства культуры, а также направлена в местные отделения «Единой России».направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры и призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, содействовать повышению доступности учреждений культуры на всей территории страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования.