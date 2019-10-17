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Село Наурузово Учалинского района стало победителем конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан» 2019 года

Добавлено: 17.10.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Учалинский район
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Село Наурузово Учалинского района стало победителем конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан» 2019 года

Победителем конкурса 2019 года «Самое красивое село Республики Башкортостан» стало село Наурузово Учалинского района. Об этом было объявлено сегодня в прямом эфире Башкирского спутникового телевидения. Церемония объявления и награждения тройки призеров и номинантов прошла сегодня утром на телеканале с 9 до 10 часов.


Второе место по итогам конкурса заняло село Макарово Ишимбайского района, третье – село Дюртюли Шаранского района.

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Тройка призеров разделила миллионный призовой фонд конкурса. Первое место отмечено грантом в 500 тысяч рублей, втрое – 300 тысяч, третье – 200 тысяч рублей. Кроме того, 12 красивых сел — участников конкурса отмечены в различных номинациях.

«Деревней мечты» признано Таваканово Кугарчинского района, «Многонациональным селом» стало село Талачево Стерлитамакского района, номинация «Большое будущее» присуждена селу Янгурча Стерлибашевского района, «Социально развитое село» — Алькино Салаватского района. Деревня Явгильдино Караидельского района признана самой «Трудолюбивой деревней». Деревня Лекаревка Уфимского района стала победителем в номинации «Доступная среда», деревня Кшлау-Елга Аскинского района признана «Эко-деревней», Гадельгареево Бураевского района – «Живописной деревней», Байдавлетово Зианчуринского района – «Дружным селом», село Старобаширово Чекмагушевског района – самое «Гостеприимное село», село Кисак-Каин Янаульского района признано самым «Комфортным селом», а деревня Сосновка Мишкинского района завоевала «Приз зрительских симпатий».

Все эти 12 сел поощрены денежными призами в размере 20 тысяч рублей, а остальные 33 села, принявшие участие в конкурсе, будут награждены Дипломами.

Конкурс «Самое красивое село Республики Башкортостан» проходил второй год подряд. Его организаторами выступают Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» и ГУП ТРК «Башкортостан». Конкурс проводится в целях развития местного самоуправления в населенных пунктах республики, активизации участия населения в решении вопросов местного значения на своих территориях, улучшения условий и повышения престижа проживания в сельской местности, привития любви к своей родине, селу, популяризации сельского образа жизни, развития и поддержки созидательной гражданской активности и инициативы.

В конкурсе приняли участие села и деревни Башкортостана с количеством населения до 5000 человек. В этом году конкурс проходил в три этапа. Первый этап – с 1 по 31 августа — включал прием заявок, а также их оценку в соответствии с утвержденным положением.

На втором этапе из 48 заявившихся на конкурс сел комиссией было отобрано 10, с 1 по 20 сентября шла видеопрезентация финалистов на телеканале Башкирское спутниковое телевидение с последующим проведением зрительского голосования.

По окончании зрительского голосования конкурсная комиссия определила пять сельских населенных пунктов по итогам первого и второго этапов конкурса.

Победители, получившие наибольшую итоговую оценку, определились на третьем этапе конкурса. Конкурсная комиссия оценивала не только внешний облик села, но и его историю, уровень участия жителей в жизни села, присутствие на просторах интернета путем ведения группы или сообщества села, а также наличие и сохранение жителями культурных традиций и обычаев. Всего оценка велась по 18 критериям, утвержденным Положением о проведении конкурса.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: mapio.net
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