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В Куюргазинском районе прошел конкурс мастериц вязания «Башкирская шаль»

Добавлено: 19.10.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Куюргазинский район
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В Куюргазинском районе прошел конкурс мастериц вязания «Башкирская шаль»

В районном конкурсе-фестивале «Башкирская шаль» приняли участие мастерицы из семи сел района.

Программа мероприятия включала в себя две части – выставку и творческое испытание на способность «вкусно» представить свое хобби миру и прорекламировать его результат. Оценивались уникальность узоров, качество вязки, тактильный эффект изделий и артистизм местных рукодельниц.


Ажурные белые, серые, черные, пудровые, цветные платки, косынки, палантины из козьего пуха и обычной пряжи облаками расположились на стендах в местном доме культуры. Компанию им составили носочки, варежки, салфетки и даже картина-эмблема района из шерсти.

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При ближайшем знакомстве с участниками конкурса выяснилось, что у каждой имеется свой индивидуальный и любимый стиль вязания
Для мастериц - это не просто творчество и возможность занять свободное время (да и какое свободное время у сельских тружениц?!). Это, по словам одной из 80-летних мастериц конкурса, – гимнастика для всего организма. Всё потому, что в этом деле активно задействованы пальцы рук, а на них, как известно, расположены точки, отвечающие за здоровье.

А еще пуховая шаль – это, прежде всего, дорогая сердцу вещь и традиция. С нею у многих связаны воспоминания о тепле домашнего очага, о пуховом платке написано немало песен и стихов, ему даже приписываются свойства унимать боль физическую и душевную.

И как показал конкурс в Куюргазинском районе, этот замечательный вид народного ремесла жив, развивается, а его носители не остаются без должного внимания. 

Пять куюргазинских мастериц награждены почетными грамотами Курултая башкир Куюргазинского района. В дальнейшем призеры представят район на региональном этапе конкурса «Башкирская шаль».

Источник: kurgaza.rbsmi.ru
Фото: газета "Куюргаза"
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