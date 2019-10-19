В Куюргазинском районе прошел конкурс мастериц вязания «Башкирская шаль»

В районном конкурсе-фестивале «Башкирская шаль» приняли участие мастерицы из семи сел района.



Программа мероприятия включала в себя две части – выставку и творческое испытание на способность «вкусно» представить свое хобби миру и прорекламировать его результат. Оценивались уникальность узоров, качество вязки, тактильный эффект изделий и артистизм местных рукодельниц.





Ажурные белые, серые, черные, пудровые, цветные платки, косынки, палантины из козьего пуха и обычной пряжи облаками расположились на стендах в местном доме культуры. Компанию им составили носочки, варежки, салфетки и даже картина-эмблема района из шерсти.





При ближайшем знакомстве с участниками конкурса выяснилось, что у каждой имеется свой индивидуальный и любимый стиль вязанияДля мастериц - это не просто творчество и возможность занять свободное время (да и какое свободное время у сельских тружениц?!). Это, по словам одной из 80-летних мастериц конкурса, – гимнастика для всего организма. Всё потому, что в этом деле активно задействованы пальцы рук, а на них, как известно, расположены точки, отвечающие за здоровье.А еще пуховая шаль – это, прежде всего, дорогая сердцу вещь и традиция. С нею у многих связаны воспоминания о тепле домашнего очага, о пуховом платке написано немало песен и стихов, ему даже приписываются свойства унимать боль физическую и душевную.

И как показал конкурс в Куюргазинском районе, этот замечательный вид народного ремесла жив, развивается, а его носители не остаются без должного внимания.



Пять куюргазинских мастериц награждены почетными грамотами Курултая башкир Куюргазинского района. В дальнейшем призеры представят район на региональном этапе конкурса «Башкирская шаль».

Фото: газета "Куюргаза"