В Чишминском районе, на родине Мустая Карима, открыли новый дом культуры
В селе Кляшево Чишминского района Башкирии в день 100-летнего юбилея выдающегося писателя, поэта и драматурга Мустая Карима открыли новый дом культуры.
Открытие состоялось в рамках праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Мустая Карима, которые прошли 20 октября в Кляшево.
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К проекту подключилась компания «Башнефть» — было выделено свыше 65 млн рублей. Строительство длилось 5,5 месяцев. И теперь у кляшевцев и всех жителей Чишминского района есть новый дом культуры, который Тимербулат Каримов предложил называть «дворцом». В зрительном зале – 150 мест, его площадь – 900 квадратных метров.
Заместитель руководителя аппарата ПАО АНК «Башнефть» Вячеслав Кожевников отметил, что перед компанией стояли две задачи: построить многофункциональный культурный центр для села и всего Чишминского района и увековечить память великого драматурга.
Сразу после открытия дома культуры на новую сцену вышли творческие коллективы Чишминского района «Рябинушка», «Гульназира», «Червона калина» и признанные «звезды» — народный артист Республики Башкортостан Азамат Тимиров и Марат Шарипов.