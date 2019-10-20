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В Чишминском районе, на родине Мустая Карима, открыли новый дом культуры

Добавлено: 20.10.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Чишминский район
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В Чишминском районе, на родине Мустая Карима, открыли новый дом культуры

В селе Кляшево Чишминского района Башкирии в день 100-летнего юбилея выдающегося писателя, поэта и драматурга Мустая Карима открыли новый дом культуры.


Открытие состоялось в рамках праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Мустая Карима, которые прошли 20 октября в Кляшево.

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У входа собрались члены творческих коллективов района, гости праздника, среди которых были и представители Узбекистана, Киргизии, и односельчане поэта.
«Такое море человеческой любви поглотило нас в последний год – это море продолжает пребывать и это большое счастье. На столетии все только начинается. Мы открываем со всеми башкортостанцами новую страницу в культуре, литературе и истории нашей республики. Потому что башкирская литература, искусство и музыка заслуживают самого достойного места в мировом наследии», — убежден внук поэта, учредитель фонда Мустая Карима Тимербулат Каримов.
Дом культуры, который стоял прежде на этом месте, был построен в 60-е годы прошлого столетия. Поначалу его планировали лишь отремонтировать. Однако, когда приступили к работам, стало ясно: здание надо сносить, а на месте возводить новое строение.

К проекту подключилась компания «Башнефть» — было выделено свыше 65 млн рублей. Строительство длилось 5,5 месяцев. И теперь у кляшевцев и всех жителей Чишминского района есть новый дом культуры, который Тимербулат Каримов предложил называть «дворцом». В зрительном зале – 150 мест, его площадь – 900 квадратных метров.

Заместитель руководителя аппарата ПАО АНК «Башнефть» Вячеслав Кожевников отметил, что перед компанией стояли две задачи: построить многофункциональный культурный центр для села и всего Чишминского района и увековечить память великого драматурга.

Сразу после открытия дома культуры на новую сцену вышли творческие коллективы Чишминского района «Рябинушка», «Гульназира», «Червона калина» и признанные «звезды» — народный артист Республики Башкортостан Азамат Тимиров и Марат Шарипов.

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Источник: bashinform.ru
Фото: vk.com
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