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В Кушнаренковском районе появился современный кинотеатр

Добавлено: 22.10.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе появился современный кинотеатр

В Башкортостане у жителей села Кушнаренково появился современный кинотеатр. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин.


«Это событие стало возможным благодаря тому, что Кушнаренковский район выиграл в конкурсе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Сразу хочу сказать, что при подготовке кинотеатра мы сделали акцент на закупке качественного оборудования, а не материальном оснащении самого зала, чтобы звук и картинка соответствовали всем современным требованиям», — написал глава муниципалитета.

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Официальное открытие кинотеатра состоится 1 ноября в 11.00 часов в районном доме культуры. Первым фильмом, который посмотрят в жители Кушнаренково в новом зале, станет «Сестренка». Кинолента снята по повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Радость нашего дома».   
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Руслан Гизатуллин, Fb
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