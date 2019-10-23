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Молодые дарования Башкирии поддержат грантами

Добавлено: 23.10.19
Просмотров: 34
Рубрика: Общество / Культура
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Молодые дарования Башкирии поддержат грантами

В Башкирии талантливую молодежь поддержат грантами. Соответствующее постановление правительства РБ опубликовано на сайте Министерства культуры республики.


В документе сказано, что грант в форме субсидии предоставляется государственным бюджетным образовательным учреждениям. Грант может быть использован на реализацию творческих проектов, обеспечение условий участия молодых дарований в фестивалях и конкурсах различного уровня, включая оплату проживания, проезда и питания и так далее. Цель – выявление и подготовка молодых талантов. Поддержка будет оказана талантливой молодежи в области музыкального, театрального, изобразительного и хореографического искусства.

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Конкурсные заявки на гранты принимаются отделом профессионального искусства, образования и творческих проектов Министерства культуры РБ. Отбором учреждений займется конкурсная комиссия.
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Источник: i-gazeta.com
Фото: kultura-vyazniki.ru
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