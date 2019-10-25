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Гульдар Хамитова назначена замминистра культуры по бюджетно-финансовым вопросам

Добавлено: 25.10.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Культура
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Гульдар Хамитова назначена замминистра культуры по бюджетно-финансовым вопросам

Заместителем министра культуры Республики Башкортостан назначена Гульдар Исмагиловна Хамитова.


В Министерстве культуры республики Гульдар Хамитова будет курировать бюджетно-финансовые вопросы и вопросы по капитальному вложению.

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Гульдар Хамитова родилась 18 октября 1964 года в Зилаирском районе БАССР. Окончила Башкирский государственный университет по специальности «Правоведение» и Финансовый университет при правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начала в 1984 году учителем начальных классов в Суккуловской средней школе Дюртюлинского района.

В 1986-1987 гг. — колхоз имени Ленина Дюртюлинского района, секретарь комсомольской организации.
В 1987-1992 гг. — студентка юридического факультета Башгосуниверситета им.40-летия Октября.
В 1992-1993 гг. — прокуратура Республики Башкортостан, старший следователь Учалинской межрайонной прокуратуры.
В 1993-2000 гг. — Государственная налоговая инспекция по г. Дюртюли и Дюртюлинскому району МНС РФ, главный госналогинспектор.
В 2000-2002 гг. — Управление МНС РФ по Республике Башкортостан, главный госналогинспектор.
В 2002-2008 гг. — инспекция ФНС РФ по Кировскому району г. Уфы, начальник отдела, заместитель начальника инспекции.
В 2008-2013 гг. — Управление ФНС РФ по Республике Башкортостан, начальник отдела, зам.руководителя УФНС РФ по Республике Башкортостан.

В 2013-2014 гг. — Межрайонная инспекция ФНС России № 40 РБ, заместитель начальника.
В 2014- 2019 гг. — Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Башкортостан, директор филиала № 1.

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса.Награждена знаком отличия «Почетный работник ФНС России».

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Источник: www.bashinform.ru
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