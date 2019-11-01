В Уфе в Парке Победы восстановят «Дежневскую лестницу»

Уфимцы уже давно жалуются на ужасное состояние одной из важнейших достопримечательностей Парка Победы. Речь идет о «Дежневской лестнице», старинном объекте. Ее построили еще в 1960-х годах, и сейчас лестница не в самом лучшем состоянии.





Проблемой озаботился сам глава республики Радий Хабиров. Новостью о восстановлении он поделился в социальных сетях. По его словам, работу по проекту планируют закончить до 15 ноября.

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Радий Хабиров верит, что есть возможность опять превратить этот объект во что-то новое, прекрасное и функциональное. Руководитель региона также выразил надежду, что лестница вновь станет местом для посещения и прогулок уфимцев и гостей столицы. Напомним, в прошлом году «Дежневская лестница» уже привлекала внимание общественности проведением экологического флешмоба.