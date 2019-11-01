Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе в Парке Победы восстановят «Дежневскую лестницу»

В Уфе в Парке Победы восстановят «Дежневскую лестницу»

Добавлено: 01.11.19
Просмотров: 145
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе в Парке Победы восстановят «Дежневскую лестницу»

Уфимцы уже давно жалуются на ужасное состояние одной из важнейших достопримечательностей Парка Победы. Речь идет о «Дежневской лестнице», старинном объекте. Ее построили еще в 1960-х годах, и сейчас лестница не в самом лучшем состоянии.


Проблемой озаботился сам глава республики Радий Хабиров. Новостью о восстановлении он поделился в социальных сетях. По его словам, работу по проекту планируют закончить до 15 ноября.

К поискам Артема Мазова из Уфы и его сыновей подключились все уфимские водолазы

Читайте также:

К поискам Артема Мазова из Уфы и его сыновей подключились все уфимские водолазы
Радий Хабиров верит, что есть возможность опять превратить этот объект во что-то новое, прекрасное и функциональное. Руководитель региона также выразил надежду, что лестница вновь станет местом для посещения и прогулок уфимцев и гостей столицы. Напомним, в прошлом году «Дежневская лестница» уже привлекала внимание общественности проведением экологического флешмоба.
Читать еще...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Фото: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Абзелиловском районе выпал снег: фото поделился Радий Хабиров
Общество
В Абзелиловском районе выпал снег: фото поделился Радий Хабиров
Радий Хабиров: "Еще 140 семей перестали быть обманутыми дольщиками"
Общество
Радий Хабиров: "Еще 140 семей перестали быть обманутыми дольщиками"
Радий Хабиров признался, что "зализывал раны" после выборов и поделился своим боевым настроем
Политика
Радий Хабиров признался, что "зализывал раны" после выборов и поделился своим боевым настроем
Радий Хабиров в Сибае в День памяти и скорби возложил цветы к «Вечному огню»
Политика
Радий Хабиров в Сибае в День памяти и скорби возложил цветы к «Вечному огню»
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы
Политика
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы
Радий Хабиров посетил северо-восток Башкирии: Мечетлинский и Дуванский районы
Политика
Радий Хабиров посетил северо-восток Башкирии: Мечетлинский и Дуванский районы
На встрече с редакторами газет Башкирии Радий Хабиров призвал СМИ чутко реагировать на несправедливые ситуации
Политика
На встрече с редакторами газет Башкирии Радий Хабиров призвал СМИ чутко реагировать на несправедливые ситуации
Радий Хабиров назвал одну из важнейших задач
Политика
Радий Хабиров назвал одну из важнейших задач
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: