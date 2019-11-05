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Уфимец Тагир Гиндуллин в шоу «Танцы» на ТНТ попал в топ-35 лучших танцовщиков страны

Добавлено: 05.11.19
Просмотров: 35
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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Уфимец Тагир Гиндуллин в шоу «Танцы» на ТНТ попал в топ-35 лучших танцовщиков страны

Уроженец Уфы, 24-летний Тагир Гиндуллин, прошел в следующий этап шоу «Танцы» на ТНТ. Новый секс-символ проекта получил одобрение от Татьяны Денисовой, которая и в первом этапе отбора была в восторге от уфимца.

Танцор из Уфы Тагир Гиндуллин прошел в следующий этап шоу «Танцы» на ТНТ

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Танцор из Уфы Тагир Гиндуллин прошел в следующий этап шоу «Танцы» на ТНТ
Тогда она призналась, что от танца Тагира Гиндуллина «у нее появились мурашки». Таким образом, брейкдансер попал в топ-35 лучших танцовщиков страны.

Напомним, что уроженец столицы Башкирии, который в настоящее время проживает в Москве, в третий раз пытается попасть в команды членов жюри шоу. Тагир покорил проект направлением брейкинг. После того, как парень в третий раз пришел на кастинг, он получил звание «секс-символа» шоу.
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Источник: www.bashinform.ru
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