В Башкирии выберут «Мистера и мисс молодежная политика»

Впервые в Башкортостане состоится республиканский конкурс «Мистер и мисс молодежная политика», приуроченный к Году театра в России.





Самых активных и творческих деятелей молодежной политики определят по двум направлениям – среди профессиональных деятелей молодежной политики от 18 до 27 лет и от 28 до 35 лет и среди общественных деятелей в тех же возрастных категориях.





Конкурс пройдет в три этапа – заочный, очный и финал в формате «Премьер-шоу».Прием заявок на конкурс завершится 25 ноября. Для этого на почту оргкомитета mrandms2019@mail.ru нужно отправить видеовизитку (1 минута, в свободной форме, допускается на телефон), анкету-заявку и описание собственного социально значимого проекта, указав в теме письма «ФИО -Мистер/мисс молодежная политика».Форму заявки можно скачать на сайте организаторов - lmprb.ru.Оценивать конкурсантов будет жюри, в состав которого войдут известные деятели культуры, искусства, спорта, лидеры молодежных организаций, политические и общественные деятели.Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодежи в рамках регионального проекта «Молодёжная команда Башкортостана».

Организаторы конкурса - Региональная общественная организация развития молодежных инициатив «Лига молодежной политики» Республики Башкортостан совместно с Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, Башкирским государственным аграрным университетом, Республиканским центром волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив и Молодежным правительством Республики Башкортостан.

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Фото: пресс-служба ММПС РБ