В Уфе представят российской аналог Википедии

Проект российского аналога «Википедии» впервые представят 21 ноября в Уфе на профессиональной конференции энциклопедистов, сообщил РИА Новости ответственный редактор научного издательства «Большая Российская энциклопедия» Сергей Кравец.





«Мы представим проект профессиональному сообществу 21 ноября в Уфе на конференции «Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития». Это и будет первый выход в свет», – рассказал Кравец, добавив, что российская электронная энциклопедия не будет иметь практически ничего общего с самой «Википедией».

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Фото: rbc.ru

Ранее в сентябре сообщалось, что почти 1,7 миллиарда рублей могут выделить на создание российского аналога «Википедии» в 2020-2022 годах, соответствующую субсидию планируют выделить издательству «Большая российская энциклопедия». Об этом говорилось в приложении к проекту закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».