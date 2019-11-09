​​В Уфе пройдет I республиканский фестиваль детских и молодежных театров

В Уфе впервые пройдет республиканский фестиваль детских и молодежных театров.





Открытие состоится 11 ноября в Национальном молодежном театре РБ имени Мустая Карима. В течение двух дней будут проходить конкурсные просмотры, а 13 ноября состоится творческая лаборатория для режиссеров и руководителей любительских театров с обсуждением просмотренных спектаклей. Завершится фестиваль награждением победителей конкурса и просмотром спектакля-победителя.

Выступления участников будут оцениваться по следующим критериям: уровень режиссерского и актерского мастерства, уровень сценографического решения, выбор драматургического материала.По мнению педагога Натальи Шварц, «по своей способности вызывать в человеке творческую активность, искусство занимает первое место».- Для реализации творческих возможностей молодежи существует множество способов, один из них — это как раз молодежные театры, - полагает г-жа Шварц. - Но для положительного влияния на мир молодых людей необходимо, чтобы молодежный театр обратился к глубоким человеческим ценностям и к решению тех проблем, которые волнуют юношество. При этом театр может дать молодому человеку возможность «проигрывать» себя в тех ситуациях, которые, как он сам считает, наиболее нужны ему для самоопределения в жизни.В фестивале примут участие детские и молодежные театральные коллективы из Агидели Янаульского районов.





Средства на проведение творческого форума выделены в рамках реализации национального проекта «Культура».



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