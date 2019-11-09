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​​В Уфе пройдет I республиканский фестиваль детских и молодежных театров

Добавлено: 09.11.19
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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​​В Уфе пройдет I республиканский фестиваль детских и молодежных театров

В Уфе впервые пройдет республиканский фестиваль детских и молодежных театров.


Открытие состоится 11 ноября в Национальном молодежном театре РБ имени Мустая Карима. В течение двух дней будут проходить конкурсные просмотры, а 13 ноября состоится творческая лаборатория для режиссеров и руководителей любительских театров с обсуждением просмотренных спектаклей. Завершится фестиваль награждением победителей конкурса и просмотром спектакля-победителя.

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Выступления участников будут оцениваться по следующим критериям: уровень режиссерского и актерского мастерства, уровень сценографического решения, выбор драматургического материала.

По мнению педагога Натальи Шварц, «по своей способности вызывать в человеке творческую активность, искусство занимает первое место».

- Для реализации творческих возможностей молодежи существует множество способов, один из них — это как раз молодежные театры, - полагает г-жа Шварц. - Но для положительного влияния на мир молодых людей необходимо, чтобы молодежный театр обратился к глубоким человеческим ценностям и к решению тех проблем, которые волнуют юношество. При этом театр может дать молодому человеку возможность «проигрывать» себя в тех ситуациях, которые, как он сам считает, наиболее нужны ему для самоопределения в жизни.

В фестивале примут участие детские и молодежные театральные коллективы из Агидели, Белорецка, Бирска, Благовещенска, Нефтекамска, Салавата, Уфы, Дюртюлинского, Мишкинского, Стерлитамакского, Стерлибашевского и Янаульского районов.


Средства на проведение творческого форума выделены в рамках реализации национального проекта «Культура».


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Источник: www.sobkor02.ru
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