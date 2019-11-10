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Уфимец Тагир Гиндуллин в шоу «Танцы» на ТНТ попал в команду Мигеля

Добавлено: 10.11.19
Просмотров: 141
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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Уфимец Тагир Гиндуллин в шоу «Танцы» на ТНТ попал в команду Мигеля

Тагир Гиндуллин, представляющий Уфу на шоу «Танцы» на ТНТ, попал в команду Мигеля. В эфире финального отбора наставник дал шанс брейкдансеру попытать свои силы. Тагир впервые дошел до этого этапа. Ранее уроженец Башкирии дважды пытался пройти в команды наставников Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.


На протяжении отборов симпатию к уфимцу проявляла Татьяна Денисова, однако уже на этапе мастер-классов он своим трудолюбием и желанием во что бы то ни стало попасть в команду зацепил Мигеля. В этом сезоне в шоу нет только мужских или только женских команд, в каждой команде должно оказаться по три девушки и три парня.

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В следующих этапах Тагиру, новому секс-символу шоу, придется бороться за сердца зрителей, которые будут отдавать свои голоса с помощью телефонного голосования.

Команды уже приступили к усиленным тренировкам и работе с лучшими хореографами, чтобы каждую неделю представлять на суд зрителей и наставников зрелищные, техничные, мастерски сделанные концерты. Первый такой концерт состоится 16 ноября.

Ранее из Уфы в команды наставников пробивалась только Алена Гуменная. Жительница Уфы работала с Егором Дружининым и добралась до полуфинала.

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Источник: www.bashinform.ru
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