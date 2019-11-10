Этно-фестиваль «Гулистан» стартовал в Уфе

Кроме того, в трех номинациях - этнографического костюма, сценической одежды и современного наряда в этно-стиле, свои работы представят студенты. В фестивале принимают участие самодеятельные мастера из 18 городов и районов Башкирии, а также Челябинской области.
По словам директора галереи «Урал», Каримы Кайдаловой, сначала конкурс задумывался, как фестиваль башкирского костюма, но теперь его география расширилась.
- Сам фестиваль приобрел очень подходящее название: «Гулистан» - «страна цветов», а также имя первой жены Урал-батыра, - сообщила г-жа Кайдалова.