Этно-фестиваль «Гулистан» стартовал в Уфе

В Уфе уже в третий раз стартовал республиканский фестиваль-конкурс народного костюма «Гулистан».





Здесь будут представлены одежды разных народов, населяющих республику, а также откроется выставка украшений и аксессуаров к национальным нарядам, сувенирной продукции и кукол в национальных одеяниях.

- Сам фестиваль приобрел очень подходящее название: «Гулистан» - «страна цветов», а также имя первой жены Урал-батыра, - сообщила г-жа Кайдалова.

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Кроме того, в трех номинациях - этнографического костюма, сценической одежды и современного наряда в этно-стиле, свои работы представят студенты. В фестивале принимают участие самодеятельные мастера из 18 городов и районов Башкирии, а также Челябинской области.По словам директора галереи «Урал», Каримы Кайдаловой, сначала конкурс задумывался, как фестиваль башкирского костюма, но теперь его география расширилась.