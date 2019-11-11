«Мисс Уфа - 2019» пройдет в столице Башкирии

В Уфе стартовал прием заявок на общегородской конкурс красоты «Мисс Уфа — 2019». Победительница конкурса будет представлять Уфу на всероссийских и международных конкурсах красоты.





Требования к конкурсанткам: возраст от 16 до 25 лет; рост от 165 см; не замужние и без детей; без судимостей; без видимых шрамов и тату; общая сценическая культура; ведение здорового образа жизни.

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Заявки надо подавать на почту missbashkortostan@mail.ru с пометкой «Мисс Уфа», указанием ФИО, возраста, роста, номера телефона, также необходимо прикрепить пару своих лучших фото (портрет и полный рост), сообщили организаторы.Финал конкурса состоится 21 ноября в РК «Огни Уфы».Кастинг состоится на следующей неделе, куда будут приглашены девушки, прошедшие первый фотоотбор. Для девушек, прошедших кастинг, будут организованы фотосессии, тренировки по дефиле с титулованными моделями РБ, занятия по хореографии.Все костюмы на выступления предоставляются организаторами.