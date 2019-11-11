«Мисс Уфа - 2019» пройдет в столице Башкирии

Заявки надо подавать на почту missbashkortostan@mail.ru с пометкой «Мисс Уфа», указанием ФИО, возраста, роста, номера телефона, также необходимо прикрепить пару своих лучших фото (портрет и полный рост), сообщили организаторы.
Финал конкурса состоится 21 ноября в РК «Огни Уфы».
Кастинг состоится на следующей неделе, куда будут приглашены девушки, прошедшие первый фотоотбор. Для девушек, прошедших кастинг, будут организованы фотосессии, тренировки по дефиле с титулованными моделями РБ, занятия по хореографии.
Все костюмы на выступления предоставляются организаторами. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram