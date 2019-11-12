В УГНТУ состоялось открытие центра китайской культуры

В эти дни в республике, как и по всей стране, отмечают дни российско-китайской культуры. А в Уфе сегодня на базе Нефтяного университета открылся национальный центр, в котором можно будет ближе познакомиться с традициями и культурой Поднебесной.



Традиция чайной церемонии зародилась ещё в древнем Китае, несколько тысяч лет назад. Чаепитие в Поднебесной — особый ритуал. Так и открытие Китайского культурного центра в Нефтяном университете началось именно с распития чая.





Центр открылся на кафедре международных отношений, истории и востоковедения. Уже в течении нескольких лет в вузах работают различные программы обмена. Например, в прошлом году студенты университета уже ездили на стажировку в провинцию Сычуань.Каллиграфия не менее древний сфера изобразительного искусства. Ещё её называют искусством красивого письма. Специально, на мастер-класс в Башкортостан приехал профессор Дао.Короткий экскурс в искусство калиграфии получил и корреспондент «Вестей». Чтобы освоить искусство калиграфии, как профессор Дао, нужно обучаться около 30 лет. Чтобы освоить азы калиграфии, нужно около полугода, а за одно занятие можно научится писать только один иероглиф.В вузе существуют программы и для студентов из Китая. На разных факультетах обучается более 50 студентов из поднебесной. Юй Цзэцюнь учится здесь уже три года, на факультете трубопроводного транспорта. Рассказывает, за год выучил русский язык, а сейчас уже отлично владеет профессиональной терминологией. Когда узнал, что в университете открылся ещё и культурный центр — был приятно удивлен.

В завершении вечера гостей мероприятия ждал праздничный концерт. Под звуки китайской народной музыки «зажгли» ученики 71 школы. Они обучаются на профильном классе и углубленно изучают Китайский язык.



Сейчас Нефтяной университет сотрудничает с 50 китайскими вузами. С появлением культурного центра деловых партнеров стало ещё больше. В планах – заключение соглашения ещё с несколькими учебными заведениями Поднебесной.





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