В Уфе Советскую площадь сделают главной площадью республики после реконструкции

Советскую площадь в историческом центре Уфы планируется преобразовать в главную площадь Республики Башкортостан.
Предполагается, что на ней будут проходить основные общественные мероприятия города. Рассматриваются различные варианты реконструкции. В частности, в планах реставрация фасадов окружающих зданий с установкой архитектурной подсветки, строительство светомузыкального фонтана, восстановление исторических трибун у здания Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и посадка новых крупномерных деревьев.