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В Уфе Советскую площадь сделают главной площадью республики после реконструкции

Добавлено: 13.11.19
Просмотров: 23
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В Уфе Советскую площадь сделают главной площадью республики после реконструкции

Советскую площадь в историческом центре Уфы планируется преобразовать в главную площадь Республики Башкортостан.


Предполагается, что на ней будут проходить основные общественные мероприятия города. Рассматриваются различные варианты реконструкции. В частности, в планах реставрация фасадов окружающих зданий с установкой архитектурной подсветки, строительство светомузыкального фонтана, восстановление исторических трибун у здания Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и посадка новых крупномерных деревьев.

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Также на Советской площади будет установлен памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову.

По улице Советская запроектирована установка нового освещения, с обустройством мест отдыха и расширением пешеходной зоны.

Кроме того, рассматривается вариант размещения современной парковки до 500 машиномест на улице Цюрупы.

Отметим, что на Советской площади продолжится проведение массовых культурных мероприятий. В частности, городской праздник «Весенний бал» будет продолжать радовать горожан на этом же месте.

Окончательный проект реконструкции площади будет утвержден с учетом мнения горожан

Источник: vk.com
Фото: vk.com
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