В Уфе Советскую площадь сделают главной площадью республики после реконструкции

Советскую площадь в историческом центре Уфы планируется преобразовать в главную площадь Республики Башкортостан.





Предполагается, что на ней будут проходить основные общественные мероприятия города. Рассматриваются различные варианты реконструкции. В частности, в планах реставрация фасадов окружающих зданий с установкой архитектурной подсветки, строительство светомузыкального фонтана, восстановление исторических трибун у здания Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан и посадка новых крупномерных деревьев.

Фото: vk.com

Также на Советской площади будет установлен памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову.По улице Советская запроектирована установка нового освещения, с обустройством мест отдыха и расширением пешеходной зоны.Кроме того, рассматривается вариант размещения современной парковки до 500 машиномест на улице Цюрупы.Отметим, что на Советской площади продолжится проведение массовых культурных мероприятий. В частности, городской праздник «Весенний бал» будет продолжать радовать горожан на этом же месте.Окончательный проект реконструкции площади будет утвержден с учетом мнения горожан