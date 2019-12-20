В Кигинском районе открылся современный кинозал «КигиCinema»

В рамках реализации проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» был проведен конкурс Фонда кино по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до пятьсот тысяч человек.





По его результатам десять республиканских кинозалов стали победителями, в том числе и кинозал в Кигинском районе.

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Открытие современного кинозала «КигиCinema» состоялось на днях в селе Верхние Киги. С открытием нового кинозала жителей района поздравил глава администрации Кигинского района Шамиль Мухаметдинов, журналист Тимур Юсупов и приглашенные ветераны «Башкиновидеопроката» Кигинского района.Небольшое здание бывшего кинопроката было переоборудовано на 52 места. В новом зале установлено новое оборудование с акустическими панелями.