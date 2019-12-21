Жители Башкирии смогут посмотреть новый документальный фильм "Мустай"
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В Башкирии пройдет премьерный показ документального фильма "Мустай" посвященный башкирскому поэту и писателю Мустаю Кариму.
Картину продюсера С.Медведевой в эфире федерального телеканала "Россия-24" покажут 21 декабря в 19.00. Телеканал "Башкортостан-24" повторит фильм 22 декабря в 18.00.
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Напомним, что премьерный показ картины состоялся 14 октября в Москве и был приурочен к 100-летию писателя. Хронометраж картины составляет 60 минут.
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