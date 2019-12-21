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Жители Башкирии смогут посмотреть новый документальный фильм "Мустай"

Добавлено: 21.12.19
Просмотров: 14
Рубрика: Общество / Культура
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Жители Башкирии смогут посмотреть новый документальный фильм "Мустай"

В Башкирии пройдет премьерный показ документального фильма "Мустай" посвященный башкирскому поэту и писателю Мустаю Кариму. 


Картину продюсера С.Медведевой в эфире федерального телеканала "Россия-24" покажут 21 декабря в 19.00. Телеканал "Башкортостан-24" повторит фильм 22 декабря в 18.00.

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Необыкновенное жизнеописание М.Карима изображено через призму многообразных встреч и событий в его жизни. Стихотворения  Мустафы Сафича, а также его прозу и дневники в картине читают Сергей Безруков и Владимир Спиваков, Чулпан Хаматова и Александр Галибин, певица Алсу. Своими воспоминаниями о писателе делятся многие видные деятели культуры и политики. Жизнь отца повествует в документальной киноленте его дочь Альфия Каримова.   

Напомним, что премьерный показ картины состоялся 14 октября в Москве и был приурочен к 100-летию писателя. Хронометраж картины составляет 60 минут.

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