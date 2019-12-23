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В Башкирии в новогодние праздники вход в музеи станет бесплатным

Добавлено: 23.12.19
Просмотров: 51
Рубрика: Общество / Культура
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В Башкирии в новогодние праздники вход в музеи станет бесплатным

В Башкирии в новогодние каникулы вход в музеи будет бесплатным. Об этом сообщила на оперативном совещании в правительстве министр культуры Амина Шафикова.


Также в помощь жителям республики, желающим организовать свой отдых, Министерство культуры выпустило специальный календарь, где собрана вся информация о новогодних мероприятиях.

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К празднику в регионе построено 800 ледовых городков и подготовлено более 100 площадок при торговых центрах, установлено около 2 тысяч елок и 1,5 тысячи арт-объектов, сообщил вице-премьер — министр ЖКХ Борис Беляев. Впервые в городах республики использовались пиксельные ели и итальянские архитектурно-световые панно.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил глав муниципалитетов за организованную подготовку и напомнил о важности общественной и пожарной безопасности.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: museumrb.ru
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