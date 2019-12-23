В Башкирии в новогодние праздники вход в музеи станет бесплатным

К празднику в регионе построено 800 ледовых городков и подготовлено более 100 площадок при торговых центрах, установлено около 2 тысяч елок и 1,5 тысячи арт-объектов, сообщил вице-премьер — министр ЖКХ Борис Беляев. Впервые в городах республики использовались пиксельные ели и итальянские архитектурно-световые панно.
Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил глав муниципалитетов за организованную подготовку и напомнил о важности общественной и пожарной безопасности. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram