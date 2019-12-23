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В Башкирии стали известны 15 СДК, которые будут отремонтированы в рамках проекта «Культура малой Родины»

Добавлено: 23.12.19
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Рубрика: Общество / Культура
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В Башкирии стали известны 15 СДК, которые будут отремонтированы в рамках проекта «Культура малой Родины»

В Башкирии определили 15 домов культуры, которые будут отремонтированы и дооборудованы на средства проекта «Культура малой Родины» в 2020 году. По информации пресс-службы ВПП «Единая Россия», всего заявку подали 51 СДК.


По итогам конкурса победителями признаны: Урмиязовский сельский дом культуры Аскинского района, Районный Дворец культуры Белокатайского района, Кутановский СДК Бурзянского района, Культурно-досуговый центр Дуванского района, РДК Ермекеевского района, РДК Иглинского района, РДК Караидельского района, Еланлинский СДК Кигинскогорайона, Кугарчинский СДК Кугарчинского района, Теляшевский СДК Мечетлинского района, Турналинский СДК Салаватского района, Елимбетовский СДК Стерлибашевского района, Жуковский СДК Уфимского района, Батыровский СДК Федоровского района и Межпоселенческий культурно-досуговый центр Янаульского района.

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Финансирование сохранится на уровне 2019 года — 56,3 млн руб.. В уходящем году участниками проекта стали 15 домов культуры. В них выполнен ремонт, закуплено световое и звуковое оборудование, транспорт, костюмы артистов, музыкальные инструменты.

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Источник: www.bashinform.ru
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