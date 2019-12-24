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Башкирии оказалась в лидерах по количеству сельских клубов в России

Добавлено: 24.12.19
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Рубрика: Общество / Культура
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Башкирии оказалась в лидерах по количеству сельских клубов в России

В Башкортостане работают 3 465 сельских клубов. По их количеству республика занимает первое место в России. Такие данные озвучила министр культуры РБ Амина Шафикова на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава региона Радий Хабиров.


На развитие инфраструктуры культурных учреждений на селе в 2019 году направили более 600 млн рублей. За счёт этих средств построили четыре дома культуры и провели реновацию ещё четырёх, открыли 12 многофункциональных сельских клубов и 10 кинозалов. 54 района в преддверии Всемирной фольклориады получили средства на сценические комплексы на общую сумму порядка 50 млн рублей.

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Обращаясь к главам муниципалитетов, Амина Шафикова подчеркнула, что нужно провести благоустройство территорий, прилегающих к новым и отремонтированным учреждениям культуры.
– Село существует тогда, когда есть сельский учитель, сельский тренер, сельский работник культуры, – отметил Радий Хабиров. – Нам очень важно разработать меры поддержки для этих людей.
Глава республики также поручил министру продумать способы привлечения молодых кадров в эту сферу.

Источник: glavarb.ru
Фото: из открытых источников
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