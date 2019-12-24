Башкирии оказалась в лидерах по количеству сельских клубов в России

В Башкортостане работают 3 465 сельских клубов. По их количеству республика занимает первое место в России. Такие данные озвучила министр культуры РБ Амина Шафикова на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава региона Радий Хабиров.
На развитие инфраструктуры культурных учреждений на селе в 2019 году направили более 600 млн рублей. За счёт этих средств построили четыре дома культуры и провели реновацию ещё четырёх, открыли 12 многофункциональных сельских клубов и 10 кинозалов. 54 района в преддверии Всемирной фольклориады получили средства на сценические комплексы на общую сумму порядка 50 млн рублей.