В Кигинском районе открылся новый сельский Дом культуры

Сегодня в с. Нижние Киги Кигинского района состоялись торжества по случаю открытия нового Сельского дома культуры. Предновогодний подарок для жителей села стал возможным благодаря национальному проекту «Культура».





В церемонии открытия приняли участие министр культуры РБ Амина Шафикова, Глава администрации Кигинского района Шамиль Мухаметдинов, жители и гости села.

«В селе Нижние Киги проживает 1478 человек. К участию в клубных формированиях самодеятельного народного творчества привлечено 15% населения. В Нижних Кигах ежегодно проводится более 250 культурно – массовых мероприятий различных по формам и для различных возрастных групп», - рассказали в отделе культуры Кигинского района.





Проектом предусмотрено, что под одной крышей размещены: дом культуры, филиал детской школы искусств, библиотека и музей.Современный зрительный зал на 150 посадочных мест оборудован звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции виртуальных концертных мероприятий и фильмов.Здесь же дети смогут обучаться в филиале детской школы искусств по направлениям «Фортепиано» и «Хореографическое творчество».

В новом просторном здании для занятий в клубных формированиях предоставлен современный хореографический зал и гримерки. В большой зал вместился музей села, где можно будет окунуться в исторический быт своих предков. Здесь же размещается и выставочная галерея. В клубе располагается библиотека с богатым фондом, компьютерами с выходом в Интернет. Также действуют клубы по интересам.



После открытия в новом Доме Культуры состоялся яркий красочный концерт с участием мастеров искусств района.

Источник: Минкульт Башкирии

Фото: Минкульт Башкирии