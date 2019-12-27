В Кигинском районе открылся новый сельский Дом культуры
Сегодня в с. Нижние Киги Кигинского района состоялись торжества по случаю открытия нового Сельского дома культуры. Предновогодний подарок для жителей села стал возможным благодаря национальному проекту «Культура».
В церемонии открытия приняли участие министр культуры РБ Амина Шафикова, Глава администрации Кигинского района Шамиль Мухаметдинов, жители и гости села.
Читайте также:В Кигинском районе открылся современный кинозал «КигиCinema»
Современный зрительный зал на 150 посадочных мест оборудован звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции виртуальных концертных мероприятий и фильмов.
Здесь же дети смогут обучаться в филиале детской школы искусств по направлениям «Фортепиано» и «Хореографическое творчество».
В новом просторном здании для занятий в клубных формированиях предоставлен современный хореографический зал и гримерки. В большой зал вместился музей села, где можно будет окунуться в исторический быт своих предков. Здесь же размещается и выставочная галерея. В клубе располагается библиотека с богатым фондом, компьютерами с выходом в Интернет. Также действуют клубы по интересам.
После открытия в новом Доме Культуры состоялся яркий красочный концерт с участием мастеров искусств района.