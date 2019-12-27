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В Бураевском районе открылся мини-кинотеатр

Добавлено: 27.12.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Бураевский район
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В Бураевском районе открылся мини-кинотеатр

Жители Бураевского района теперь смогут смотреть новинки кино на большом экране. В Молодёжном центре села Бураево открыли кинозал. Мини-кинотеатр создали в рамках программы Фонда российского кино.


Кинозал оборудован новыми удобными креслами, оснащен современным цифровым оборудованием для демонстрации фильмов в формате 2D и 3D.

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Бюджетная цена билетов позволит сделать эту услугу доступной для всех слоев населения. Открытие кинозала будет способствовать созданию разнообразных условий досуга для семей и молодежи района. По условиям соглашения с Фондом кино предпочтение будет отдаваться Российским кинофильмам.

Долгожданное открытие кинозала стало настоящим праздником для сельчан. О его появлении местные жители мечтали давно.

Источник: Администрация Бураевского района
Фото: Администрация Бураевского района
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