В Бураевском районе открылся мини-кинотеатр
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Жители Бураевского района теперь смогут смотреть новинки кино на большом экране. В Молодёжном центре села Бураево открыли кинозал. Мини-кинотеатр создали в рамках программы Фонда российского кино.
Кинозал оборудован новыми удобными креслами, оснащен современным цифровым оборудованием для демонстрации фильмов в формате 2D и 3D.
Долгожданное открытие кинозала стало настоящим праздником для сельчан. О его появлении местные жители мечтали давно.
Источник: Администрация Бураевского района
Фото: Администрация Бураевского района
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