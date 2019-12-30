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В Краснокамском районе открылся многофункциональный сельский Дом культуры

Добавлено: 30.12.19
Просмотров: 11
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Краснокамский район
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В Краснокамском районе открылся многофункциональный сельский Дом культуры

В Краснокамском районе Башкирии в рамках реализации в республике национального проекта «Культура» открылся Арлановский многофункциональный сельский Дом культуры.

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Многофункциональный культурный центр, созданный на базе Арлановского сельского Дома культуры, призван сохранить марийские народные традиции и создать благоприятные условия для семейного досуга.

Во время открытия учреждения культуры для сельчан были организованы дегустация национальных блюд, экскурсии по выставкам народных умельцев и праздничный концерт. В Арлановском многофункциональном сельском Доме культуры есть зрительный зал на 200 мест, танцпол, зона отдыха и общения, музей, физкультурно-оздоровительный центр, детская игровая и выставочная зоны.

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