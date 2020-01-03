В Башкирии хотят создать копию Каповой пещеры для сохранения оригинала

Власти Башкирии намерены построить историко-культурный комплекс "Шульган-Таш" для воссоздания точной копии Каповой пещеры и наскальных рисунков, чтобы уменьшить антропогенное воздействия на микроклимат пещеры и оригинальные изображения первобытных художников, сообщили в пресс-службе главы региона.





В ведомстве пояснили, что историко-культурный комплекс "Шульган-Таш" в Бурзянском районе Башкирии планируют открыть для посетителей в 2021 году, а проектирование экспозиций закончить к середине 2020 года.

"Площадь строящегося трёхэтажного комплекса составит более 4 тысяч "квадратов". На первом этаже будут размещены экспозиционные залы, на втором – детские комнаты, научные кабинеты и археологическо-биологическая лаборатория, на третьем – технические помещения. Проектом также предусмотрены уличная эстрада на 300 мест и искусственный водоём. Все эти новшества позволят создать здесь точную копию Каповой пещеры и знаменитых наскальных рисунков. Это даст возможность уменьшить антропогенное воздействия на микроклимат пещеры и оригинальные изображения", - говорится в сообщении пресс-службы.





Пещера "Шульган-Таш", которую именуют еще "Капова", одна из крупнейших многоэтажных карстовых пещер Урала. Впервые рисунки первобытных людей здесь обнаружил зоолог Александр Рюмин. Древние люди нарисовали мамонтов, лошадей, верблюдов, свои жилища, геометрические фигуры. Сегодня ученые насчитали 204 рисунка. У входа в пещеру есть Голубое озеро глубиной 80 метров. В настоящее время посетителям демонстрируются копии наскальных изображений, специально изготовленные в зоне переменного микроклимата пещеры в 2003 году художниками-реставраторами Эрмитажа. Для сохранения оригинальных рисунков другие уровни пещеры закрыты для свободного посещения.