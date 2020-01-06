В Башкирии открыли столицу финно-угорского мира в селе Мишкино

Сегодня в Мишкинском районе проходит передача символа «культурной столицы финно-угорского мира», сообщили в районной администрации.





Каждый год страны, населенные финно-угорскими народами, выбирают свою культурную столицу. В прошлом году это право досталось России, башкирскому селу Мишкино. Сегодня здесь проходит торжественное открытие проекта, на которое съехалось много гостей со всей страны, а также из Венгрии, Эстонии и других государств. Всего ожидалось участие около четырехсот гостей. Всего же за год в районе ждут приезда не менее пяти тысяч туристов со всей планеты.





Статус столицы финно-угорского мира обязывает проводить культурные мероприятия и популяризацию народных традиций и обычаев. В наступившем году в Мишкинском районе планируется множество событий, среди которых карнавалы, фестивали, соревнования и конкурсы. Уже летом здесь собираются принять более тысячи гостей из-за рубежа и со всей России на праздник «Край утренней зари».Закрытие проекта состоится в конце наступившего года — тогда будет передан символ культурной столицы следующему победителю конкурса финно-угорского мира.

Программа «Культурная столица финно-угорского мира» - совместная инициатива Молодёжной Ассоциации Финно-Угорских Народов (МАФУН) и НКО «Центр развития коренных народов URALIC» (MTÜ Põlisrahvaste Arengu Keskus). Она направлена на повышение узнаваемости уральских народов и языков, укрепление финно-угорской идентичности и стимулирование развития регионов финно-угорского мира. На сегодня титул был присуждён семи деревням или городам: удмуртской деревне Быги (2014), эстонской деревне Обиница (2015), венгерской деревне Искасентдьёрд и городу Веспрем (2016), карельской деревне Вокнаволок (2017), марийской деревне Шоруньжа (2018) и башкирскому Мишкино (2019).