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Андрей Губин рассказал о планах возвращения на сцену

Добавлено: 08.01.20
Просмотров: 1
Рубрика: Общество / Культура
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Андрей Губин рассказал о планах возвращения на сцену

Певец Андрей Губин, которому прочили скорое возвращение на сцену, не будет больше выступать, об этом пишет издание «Экспресс-газета».

В декабре 2019 года аранжировщик Тарас Ващишин опубликовал снимок с певцом. Позже он прокомментировал изданию СтарХит, что сейчас совместно работают, и он ожидает возвращения Губина.

По данным «Экспресс-газеты», после такого заявление певцу начали звонить продюсеры и концертные директора с предложением об организации концертов. Он им Губин сообщил, что ни о каком возвращении речь не идет.

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«Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену», - сказал он, отметив, что не знает, почему Ващишин сделал такое заявление.

Напомним, 45-летний Андрей Губин – уроженец Уфы. Он был популярен в 1990-х годах, а в начале 2000-х годов резко перестал выступать. Он сам не раз заявлял, что страдает от тяжелейшего нервного расстройства. По данным некоторых СМИ, диагноз звучит как «левосторонняя прозопалгия». Он испытывает постоянную или приступообразную боль в области лица. В программе Первого канала, вышедшей в эфир в январе 2019 года, он рассказал, что сейчас живет в Уфе.

Источник: ufa.aif.ru
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