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В Уфе проходит выставка японской графики

Добавлено: 12.01.20
Просмотров: 118
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В Уфе проходит выставка японской графики

«Картины ускользающего мира» — по-японски «укиё-э» — такое название носит графика эпохи Эдо (XVII – пер. пол. XIX вв.) со сценами из жизни горожан, портретами гейш, актеров театра кабуки и изображениями птиц и цветов.

Заимствованное из философии дзэн-буддизма понятие подчеркивает эфемерность исчезающих мгновений и умение наслаждаться сиюминутным в быстро утекающей реке времени. Цветная гравюра не имела аналогов в странах Дальнего Востока. В Японии же была необычайно популярна: ею украшали интерьеры домов, использовали в качестве афиш для театральных постановок, рекламы чайных домов и «веселых» кварталов.

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Расцвет укиё-э тесно связан с периодом возвышения Эдо — современного Токио. Уже к началу XVIII века город обладал миллионным населением и превосходил по размерам все европейские столицы. Эпоха Эдо — период расцвета не только в изобразительном искусстве Японии, но и в литературе, поэзии, театре. Слава признанных шедевров ксилографии, созданных такими мастерами как Кацусика Хокусай, Андо Хиросигэ, Утагава Кунисада, Китагава Утамаро, быстро вышла за пределы Японии.


Цветение сакуры, заснеженные вершины священной горы Фудзи, портреты красавиц-гейш и актеров кабуки, сражения императоров и самураев – всё это стало предметом вдохновения для художников столицы Японии.

Выставка продлится до 9 февраля включительно.Окунуться в мир японской графики можно по адресу Гоголя, 27.
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Источник: ufacity.info
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