В Уфе проходит выставка японской графики
«Картины ускользающего мира» — по-японски «укиё-э» — такое название носит графика эпохи Эдо (XVII – пер. пол. XIX вв.) со сценами из жизни горожан, портретами гейш, актеров театра кабуки и изображениями птиц и цветов.
Заимствованное из философии дзэн-буддизма понятие подчеркивает эфемерность исчезающих мгновений и умение наслаждаться сиюминутным в быстро утекающей реке времени. Цветная гравюра не имела аналогов в странах Дальнего Востока. В Японии же была необычайно популярна: ею украшали интерьеры домов, использовали в качестве афиш для театральных постановок, рекламы чайных домов и «веселых» кварталов.
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Цветение сакуры, заснеженные вершины священной горы Фудзи, портреты красавиц-гейш и актеров кабуки, сражения императоров и самураев – всё это стало предметом вдохновения для художников столицы Японии.
Выставка продлится до 9 февраля включительно.Окунуться в мир японской графики можно по адресу Гоголя, 27.
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