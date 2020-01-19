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15 районов Башкирии получат субсидии на укрепление материально-технической базы домов культуры

Добавлено: 19.01.20
Просмотров: 70
Рубрика: Общество / Культура
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15 районов Башкирии получат субсидии на укрепление материально-технической базы домов культуры

Распределены субсидии из бюджета Республики Башкортостан, в том числе за счет средств из федерального бюджета, в бюджет районов республики на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год.

Соответствующее постановление Правительства Республики Башкортостан подписал глава региона Радий Хабиров.

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Общая сумма субсидий составила более 53,5 млн. рублей. Таким образом, благодаря реализации проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» финансовые средства на укрепление материально-технической базы получат 15 муниципальных образований. Это Аскинский, Белокатайский, Бурзянский, Дуванский, Ермекеевский, Иглинский, Караидельский, Кигинский, Кугарчинский, Мечетлинский, Салаватский, Стерлибашевский, Уфимский, Федоровский и Янаульский районы.
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Источник: www.bashinform.ru
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