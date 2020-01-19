15 районов Башкирии получат субсидии на укрепление материально-технической базы домов культуры

Распределены субсидии из бюджета Республики Башкортостан, в том числе за счет средств из федерального бюджета, в бюджет районов республики на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2020 год.
Соответствующее постановление Правительства Республики Башкортостан подписал глава региона Радий Хабиров.
Общая сумма субсидий составила более 53,5 млн. рублей. Таким образом, благодаря реализации проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» финансовые средства на укрепление материально-технической базы получат 15 муниципальных образований. Это Аскинский, Белокатайский, Бурзянский, Дуванский, Ермекеевский, Иглинский, Караидельский, Кигинский, Кугарчинский, Мечетлинский, Салаватский, Стерлибашевский, Уфимский, Федоровский и Янаульский районы. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram