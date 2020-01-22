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В Ишимбае и Сибае появятся виртуальные концертные залы

Добавлено: 22.01.20
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Рубрика: Общество / Культура
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В Ишимбае и Сибае появятся виртуальные концертные залы

В двух районах Башкирии появятся виртуальные концертные залы, всего в республике до 2024 года таких залов должно быть шесть. Об этом на президиуме правительства РБ 21 января рассказала министр культуры РБ Амина Шафикова.

Залы оснастят в рамках нацпроекта «Культура» и регионального проекта «Цифровая культура». Деньги будут выделять учреждениям культуры, прошедшим конкурсный отбор Минкульта РФ, на обеспечение высокоскоростным широкополосным интернетом, техническим и технологическим оборудованием, необходимым для создания виртуального концертного зала, и регулярное проведение трансляций филармонических концертов.

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В этом году на конкурсной основе были определены два победителя из РБ – детские школы искусств Ишимбая и Сибая. Они получат по 1 млн. рублей. На эти средства будут приобретены проекторы, экраны, ноутбуки, акустические системы, сценические конструкции и сопутствующие материалы, произведут монтаж оборудования.

Источник: ufa.aif.ru
Фото: filarm.ru
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