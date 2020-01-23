В Бирске стартовал Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы»

Сегодня в городе Бирске стартовал XXVI Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы». Первое творческое состязание, открывающий конкурсный сезон в республике, продлится до 25 января.







«Фестиваль проходит на бирской земле и является одним из самых ярких культурных событий нашей республики. Ежегодно он дает возможность каждому участнику окунуться в атмосферу творческого общения и доброй дружеской конкуренции», - обратился на торжественном открытии с приветствием к участникам и гостям фестиваля заместитель главы администрации по социальным вопросам Бирского района Радик Яфаев.

Источник: Администрация Бирского района

Фото: Администрация Бирского района

В этом году на творческий форум подано 81 заявка. Из них 43 вокалиста и 5 вокальных ансамблей, 20 вокально-инструментальных коллективов и 13 хореографических. География фестиваля обширна: города Екатеринбург, Казань, Республика Марий Эл, Пермский край, города и районы Башкортостана.Сегодня за победу сражаются исполнители эстрадных песен. Завтра конкурсанты покажут свое мастерство в номинациях «Эстрадный танец» и «Эстрадная музыка». В каждой номинации будет работать профессиональное жюри.