В Бирске стартовал Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы»
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Сегодня в городе Бирске стартовал XXVI Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы». Первое творческое состязание, открывающий конкурсный сезон в республике, продлится до 25 января.
«Фестиваль проходит на бирской земле и является одним из самых ярких культурных событий нашей республики. Ежегодно он дает возможность каждому участнику окунуться в атмосферу творческого общения и доброй дружеской конкуренции», - обратился на торжественном открытии с приветствием к участникам и гостям фестиваля заместитель главы администрации по социальным вопросам Бирского района Радик Яфаев.
Сегодня за победу сражаются исполнители эстрадных песен. Завтра конкурсанты покажут свое мастерство в номинациях «Эстрадный танец» и «Эстрадная музыка». В каждой номинации будет работать профессиональное жюри.
Источник: Администрация Бирского района
Фото: Администрация Бирского района
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